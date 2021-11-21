ضبط صاحب مخزن بحوزته مواد غذائية فاسدة في المرج

كتب عبد الرحمن سيد - بهحت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب مخزن بحوزته ضبط كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر في منطقة المرج، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مخزن - كائن بدائرة قسم شرطة المرج – ومقيم بذات الدائرة)، لإدارته مخزن مواد غذائية بدون ترخيص ، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "زيت طعام" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر ، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على كمية كبيرة من زيت الطعام، وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص , وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".