صحة المنيا تطلق قافلة طبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بقرى ملوى

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التوعوية بمخاطر الزيادة السكانية، وتكثيف الجهود للحد من انتشار الزيادة السكانية لما تمثله من خطر داهم يعوق مسار التنمية في كافة المجالات، وحرصا على كيفية التعامل مع التربية الإيجابية.

قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بدأت الأمس السبت 20 نوفمبر ولمدة 3 أيام حتى الاثنين 22نوفمبر بتنفيذ قافلة طبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بقرى قلندول و الاشمونين و سنجرج ودروه و نواى و الريرمون بمركز ملوى وذلك في إطار إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات بالمناطق والقرى الأكثر احتياجا، وذلك بحضور وإشراف الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة.

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوى مدير إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ان القافلة سيتم تنفيذها على مدار 3 أيام بقرى ملوى، حيث بدأت أمس السبت 20 نوفمبر بقرى قلندول والأشمونين، واليوم الأحد 21 نوفمبر بقرى سنجرج ودروه، وغدا الاثنين 22 نوفمبر بقرى نواى و الريرمون ، وأضافت انه سيتم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من تقديم مشورة ومتابعة الحمل وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة بالمجان بالإضافة إلى عيادة النساء والأطفال.