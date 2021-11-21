سكرتير عام البحر الأحمر يشهد المؤتمر التنسيقى لشباب الصعيد للتوعية فى مجابهة الأزمات

والقي سكرتير عام المحافظة محاضرة عن الأزمات وكيفية الإستعداد لها، مؤكداً أن المحافظة لديها خطة لمجابهة الأزمات والكوارث تشمل دور كل مدينة ومديرية من المديريات الخدمية .

وأشار سكرتير عام المحافظة ، إلى أن المحافظة تقوم بتنفيذ العديد من السيناريوهات المحتملة للأزمات للوقوف علي مدي جاهزية الجهات المختلفة في حالة حدوث الأزمة .