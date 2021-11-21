اليوم السابع
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الأحد، 21 نوفمبر 2021 01:14 م
أكرم القصاص
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سكرتير عام البحر الأحمر يشهد المؤتمر التنسيقى لشباب الصعيد للتوعية فى مجابهة الأزمات

الأحد، 21 نوفمبر 2021 12:54 م
سكرتير عام البحر الأحمر يشهد المؤتمر التنسيقى لشباب الصعيد للتوعية فى مجابهة الأزمات سكرتير عام البحر الأحمر يشهد مؤتمر شباب الصعيد
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شهد اللواء محمد بنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، المؤتمر التنسيقي لشباب محافظات الصعيد، والذي عقد بأحد الفنادق السياحية بمدينة الغردقة بالتنسيق مع قطاع الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء، ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر  للتوعية بدور الشباب في مجابهة الأزمات والكوارث. 

 
والقي سكرتير عام المحافظة محاضرة عن الأزمات وكيفية الإستعداد لها، مؤكداً أن المحافظة لديها خطة لمجابهة الأزمات والكوارث تشمل دور كل مدينة ومديرية من المديريات الخدمية .
 
وأشار سكرتير عام المحافظة ، إلى أن المحافظة تقوم بتنفيذ العديد من السيناريوهات المحتملة للأزمات للوقوف علي مدي جاهزية الجهات المختلفة في حالة حدوث الأزمة . 
 
السكرتير العام خلال كلمته
السكرتير العام خلال كلمته

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

سكرتير عام البحر الأحمر يشهد مؤتمر شباب الصعيد
سكرتير عام البحر الأحمر يشهد مؤتمر شباب الصعيد

 


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