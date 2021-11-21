اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 نوفمبر 2021 01:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

دير الأنبا أنطونيوس يغلق أبوابه أمام الزوار بفترة صوم الميلاد باستثناء 3 أيام

الأحد، 21 نوفمبر 2021 12:38 م
دير الأنبا أنطونيوس يغلق أبوابه أمام الزوار بفترة صوم الميلاد باستثناء 3 أيام دير - أرشيفية
كتب ــ محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، عن إغلاق أبواب الدير أمام الزوار خلال فترة صوم الميلاد المجيد، باستثناء أيام الجمعة والسبت والأحد، حيث سيكون الدير مفتوحًا للزيارة دون السماح بالمبيت أو الخلوات للآباء الرهبان والكهنة والضيوف أو أسر الرهبان وشباب الخلوة.
 
وأكد الدير في بيان له، برئاسة الأنبا يسطس، رئيس دير الأنبا أنطونيوس، على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية خلال الزيارة، عبر ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي.
 
وتستعد الكنائس المصرية لبدء صوم الميلاد المجيد والذي يبدأ يوم 25 نوفمبر، ويستمر أكثر من 40 يومًا متواصلة، تختتم بالاحتفال بعيد الميلاد المجيد والذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية يوم 25 ديسمبر من كل عام، وفقًا لتقويم الكنائس الغربية.
 

 

 


الكنيسه الارثوذكسيه

دير الانبا انطونيوس

البابا تواضروس الثانى

عيد الميلاد

صوم الميلاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة كاهن كنيسة الأنبا أنطونيوس فى باريس

الأحد، 21 نوفمبر 2021 11:30 ص

الكنيسة الأرثوذكسية تقيم قداسا بكنيسة العذراء مريم ورئيس الملائكة بنقادة

الأحد، 21 نوفمبر 2021 10:59 ص

الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ صوم الميلاد 25 نوفمبر لمدة 43 يوما

السبت، 20 نوفمبر 2021 09:00 ص

الكنيسة الأرثوذكسية تعلن ختام أعمال سيمنار المجمع المقدس بمشاركة 98 عضوًا

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 06:11 م

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بالذكرى الـ9 لتجليس البابا تواضروس.. بابا الإسكندرية عن فيلم للبابا شنودة: أؤيد الفكرة ولكن ليس الآن.. مدرسته وكاهن كنيسته أبرز ما تأثر بهم.. وعن انتمائه الكروى:بشجع مصر مش أهلى وزمالك

الخميس، 18 نوفمبر 2021 06:00 م

الكنيسة الأرثوذكسية توضح تفاصيل قداس العيد التاسع لتنصيب البابا تواضروس الثانى

الخميس، 18 نوفمبر 2021 01:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة