دير الأنبا أنطونيوس يغلق أبوابه أمام الزوار بفترة صوم الميلاد باستثناء 3 أيام

كتب ــ محمد الأحمدى

أعلن دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، عن إغلاق أبواب الدير أمام الزوار خلال فترة صوم الميلاد المجيد، باستثناء أيام الجمعة والسبت والأحد، حيث سيكون الدير مفتوحًا للزيارة دون السماح بالمبيت أو الخلوات للآباء الرهبان والكهنة والضيوف أو أسر الرهبان وشباب الخلوة.

وأكد الدير في بيان له، برئاسة الأنبا يسطس، رئيس دير الأنبا أنطونيوس، على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية خلال الزيارة، عبر ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي.

وتستعد الكنائس المصرية لبدء صوم الميلاد المجيد والذي يبدأ يوم 25 نوفمبر، ويستمر أكثر من 40 يومًا متواصلة، تختتم بالاحتفال بعيد الميلاد المجيد والذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية يوم 25 ديسمبر من كل عام، وفقًا لتقويم الكنائس الغربية.