اليوم السابع
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الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة كاهن كنيسة الأنبا أنطونيوس فى باريس

الأحد، 21 نوفمبر 2021 11:30 ص
الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة كاهن كنيسة الأنبا أنطونيوس فى باريس القمص سوريال حليم كاهن كنيسة الأنبا انطونيوس
كتب ـ محمد الأحمدى

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أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وفاة القمص سوريال حليم كاهن كنيسة الأنبا انطونيوس والأنبا بولا بسان توان في باريس، حيث رحل عن عمر تجاوز 65 سنة وبعد خدمة كهنوتية لأكثر من 34 عامًا.
 
وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن القمص سوريال حليم:
 
1- ولد ماهر حليم "اسمه قبل السيامة" في 21 سبتمبر 1956م..
2- تمت سيامة الشماس والخادم /ماهر حليم  كاهناً فى 1 مارس 1987م على كنيسة السيدة العذراء والملاك غبريال ش. سيف سيدى بشر الإسكندرية باسم القس / سوريال حليم. 
3- انتقل للخدمة في باريس في نوفمبر 2006م .
4- تعب كثيراً ورعى رعية المسيح أحسن رعاية.
5- أهتم اهتماماً كبيراً بمدارس الأحد والخدمة والتعليم وفصول الشمامسة والألحان ..
6- نال درجة القمصية ( مدبر الكنيسه) فى 1 مارس 2018 م.
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

القمص سوريال حليم

سوريال حليم

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