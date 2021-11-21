اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 نوفمبر 2021 01:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

جونسون: على المملكة المتحدة التعاون مع أفغانستان لمعالجة الوضع الإنسانى الحالى

الأحد، 21 نوفمبر 2021 11:51 ص
جونسون: على المملكة المتحدة التعاون مع أفغانستان لمعالجة الوضع الإنسانى الحالى رئيس وزراء البريطانى بوريس جونسون
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن رئيس وزراء البريطاني، بوريس جونسون أن بلاده يتعين أن تتعاون مع أفغانستان لمعالجة الوضع الإنساني الحالي في البلاد.

وقال جونسون ردا على سؤال في البرلمان البريطاني، إنه ليس لدينا خيار آخر سوى التعامل مع طالبان من أجل المساعدة في التغلب على الأزمة في أفغانستان.

وأضاف حسبما نقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية اليوم الأحد، أنه يجب أن تشارك المملكة المتحدة، من أجل الشعب الأفغاني. 

يشار إلى أن حكومة أفغانستان غير معترف بها بعد، غير أن دول العالم والمنظمات الإنسانية الدولية تبذل جهودا للتعامل مع طالبان بطريقة أو بأخرى للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية.

في غضون ذلك، رحبت أفغانستان بتصريحات بوريس جونسون وقالت إن المشاركة الرسمية ستجعل بالتأكيد علاقات أفغانستان جيدة مع العالم، في وقت سابق، أرسلت ألمانيا وهولندا دبلوماسييها إلى أفغانستان وتعهدا بتقديم المساعدة الإنسانية للشعب الأفغاني.

 


بريطانيا

بوريس جونسون

المملكة المتحدة

أفغانستان

ألمانيا

رئيس وزراء البريطانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة