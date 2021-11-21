جهود كبيرة لشفط مياه الأمطار وتسيير حركة المرور فى الإسكندرية.. لايف وصور

دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية بعدد من السيارات لكسح مياه الأمطار من طريق الحرية وشارع الإقبال لفتح المرور على السيارات، كما تمت الاستعانة بسيارات الحماية المدنية.

وشهدت شوارع محافظة الإسكندرية ارتفاع منسوب مياه الأمطار بعد هطول أمطار غزيرة على المحافظة تسببت فى عدم قدرة الشنايش لاستيعاب ميته الأمطار وتراكمها فى عدد من المناطق منها سبورتنج شارع عمرو لطفى، كوبرى كليوباترا، نفق 45.

كما أصيب عامل تابع لشركة الصرف الصحى بكسور أثناء عمله فى كسح مياه الأمطار وتم نقله لتلقى العلاج بالمستشفى.

وكان قد أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، عن تعطيل الدراسة، بجميع كليات ومعاهد الجامعة بالحضور مع استمرارها أون لاين وفقًا للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد، وتأجيل امتحانات غدا للطلاب الذين لديهم امتحانات فى موعد آخر، وذلك نظرًا لحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والأمطار الرعدية الغزيرة التى تشهدها المحافظة وتستمر خلال الساعات القادمة، وفقا للأرصاد الجوية.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية.

ويأتى ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظا على سلامة المواطنين.