تعرف على أسعار العملات فى مصر اليوم الأحد 21-11-2021

كتبت ريهام الباشا

تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 21-11-2021، ببداية التعاملات الأسبوعية أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، حيث ثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 17.59 للشراء، 17.90 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات الخميس الماضى كان مسجلا 17.69 للشراء، 17.87 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه، 49.24 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات الخميس الماضى كان مسجلا 49.25 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.



ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 17.59 للشراء، 17.90 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات الخميس الماضى كان مسجلا 17.69 للشراء، 17.87 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 20.97 جنيه للشراء، 21.26 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات الخميس الماضى كان مسجلا 21.05 جنيه للشراء، 21.26 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.