اليوم السابع
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الكنيسة الأرثوذكسية تشهد رسامة "قس وقمص" بالشيخ زايد

الأحد، 21 نوفمبر 2021 03:22 م
الكنيسة الأرثوذكسية تشهد رسامة "قس وقمص" بالشيخ زايد رسامة قس وقمص بالشيخ زايد
كتب ـ محمد الأحمدى

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صلى الأنبا دوماديوس أسقف إيبارشية 6 أكتوبر وأوسيم القداس الإلهي، في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا صموئيل بمدينة الشيخ زايد، التابعة للإيبارشية. 
 
وخلال الصلاة تمت رسامة الشماس مينا ثروت كاهنًا باسم القس يوحنا للخدمة في الكنيسة ذاتها، كما منح كاهن الكنيسة القس بفنوتي عزمي رتبة القمصية، وشارك في الصلوات عدد من الآباء الكهنة وشعب الكنيسة.
 
وتستعد الكنائس المصرية لبدء صوم الميلاد المجيد والذي يبدأ يوم 25 نوفمبر، ويستمر أكثر من 40 يومًا متواصلة، تختتم بالاحتفال بعيد الميلاد المجيد والذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية يوم 25 ديسمبر من كل عام، وفقًا لتقويم الكنائس الغربية.
 
بينما تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني يوم  7 يناير من كل عام، وفقا لتقويم الكنائس الشرقية وخلالها يمتنع الأقباط عن أكل اللحوم، وتقام قداسات يومية خلال فترة الصوم المسمى بالصوم الصغير.
 
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الشيخ زايد

رسامه قس وقمص

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