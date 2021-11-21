تداول 1006 أطنان بضائع و448 شاحنة و84 سيارة بموانئ البحر الأحمر

كتب رضا حبيشى

شهدت مواني البحر الاحمر تداول 1006 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و448 شاحنة و84 سيارة و31008.944 طن فحم، وشملت حركة الصادرات 777 طن بضائع عامة و235 شاحنة و9 سيارة ملاكي.

كما تضمنت حركة الواردات 229 طن بضائع عامة و213 شاحنة و75 سيارة و 31008.944 طن فحم ويتواجد 10 سفن على أرصفة الموانئ .

واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 110 شاحنات و 75 سيارة ملاكي، كما استقبل السفينة الحرية بحمولة 76 شاحنة والسفينة LAVIRO بحمولة 31008.944 طن فحم قادمة من اسبانيا .

كما مغادرة ميناء سفاجا السفينة الحرية بحمولة 85 شاحنة و1 سيارة ملاكي والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 110 شاحنات و3 سيارة ملاكي .

واستقبل ميناء نويبع السفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء، حيث تم استقبال 27 شاحنة بحمولة 229 طنا وتصدير 40 شاحنة بحمولة 777 طنا .