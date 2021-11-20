تداول 919 طن بضائع عامة ومتنوعة و152 شاحنة و14 سيارة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت موانئ البحر الأحمر، اليوم السبت، تداول 919 طن بضائع عامة ومتنوعة، و152 شاحنة، و14 سيارة حيث شملت حركة الصادرات 463 طن بضائع عامة و24 شاحنة، وشملت حركة الواردات 456 طن بضائع عامة و83 شاحنة و14سيارة ويتواجد 8 سفن على ارصفة الموانئ.

واستقبلت ميناء سفاجا السفينة أمل بحمولة 83 شاحنة و14 سيارة ملاكي، واستقبل ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة عمان، حيث تم استقبال 45 شاحنة بحمولة 356 طنا و100 طن ترانزيت الي ليبيا وتصدير 24 شاحنة بحمولة 463 طنا.

وكانت أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أمس الجمعة تداول 7058 طن بضائع عامة ومتنوعة، و326 شاحنة و385 سيارة.

وشملت حركة الصادرات 6757 طن بضائع عامة و202 شاحنة و14 سيارة، كما شملت حركة الواردات 328 طن بضائع عامة و124 شاحنة و371 سيارة ويتواجد 9 سفن على أرصفة الموانئ.