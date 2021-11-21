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تجديد حبس عاطل بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالإسكندرية

الأحد، 21 نوفمبر 2021 10:46 ص
تجديد حبس عاطل بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت نيابة المنتزة أول بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب علي المواطنين والاستيلاء منهم علي أموالهم بحجة استثمارها فى التجارة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المجنى عليهم وتحديد باقى ضحايا المتهم.
 
تلقي اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود بلاغ من شخص مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزة، و4 آخرين بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال التجارة مقابل فائدة شهرية، ولقد قام المذكور بسداد الفائدة لفترة ثم توقف عن سدادها وإمتنع عن رد أصول المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون.
 
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ووجود آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهدافه والقي القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
 
 
 
 

 


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