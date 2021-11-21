بعد استثمار 60 مليار جنيه فى تطويره.. 7 أرقام تكشف تحسن أداء سرعة "النت" بمصر

كتبت هبة السيد

أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ضخ استثمارات قدرها 60 مليار جنيه لرفع كفاءة شبكة الإنترنت في مصر، ويعرض "اليوم السابع" أبرز 7 أرقام تكشف تحسن أداء سرعة "النت" في مصر، وهي:

1- ارتفاع متوسط سرعات الإنترنت الثابت فى جمهورية مصر العربية ليصل إلى 45.85 ميجابت/ث.

2- تقدم ترتيب مصر عالميًا 5 مراكز لتحتل المركز الـ 92 من أصل 181 دولة مقارنة بالمركز 97 فى سبتمبر الماضى.

3- تقدم ترتيب مصر إلى المركز الرابع أفريقيا والثامن عربيا من حيث متوسط سرعة الإنترنت الثابت.

4- تنفيذ مشروع لتوفير الانترنت فائق السرعة فى مليون منزل بقرى المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة باستثمارات 5.8 مليار جنيه.

5- كما عملت على تحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال طرح 80 ميجاهرتز فى الحيز الترددى 2600 ميجاهرتز بإيرادات 1.17 مليار دولار.

6- مضاعفة عدد الأبراج المنشأة من 600 برج إلى 1200 برج فى النصف الأول من عام 2021، مع العمل بالتوازى على حوكمة خدمات الاتصالات حيث تم تطبيق إجراءات مبسطة منذ يونيو ٢٠٢٠ لخدمة نقل الأرقام والقضاء على الرسائل المزعجة.

7- تقدم ترتيب مصر فى مؤشر جاهزية الشبكة ثمانية مراكز ليرتفع من المركز 92 عالمياً إلى 84.

يذكر أن مؤسسة Ookla قد أعلنت عبر موقعها الرسمي عن تعديل طريقة حساب متوسط سرعات الإنترنت في العالم لتعتمد على طريقة الوسيط الحسابي (Median) الذي يقوم بترتيب جميع القياسات تصاعديا والأخذ بالرقم الموجود في وسط القراءات باعتباره أكثر دقة، وذلك بدلا من الاعتماد على حساب الوسط الحسابي التقليدي (Mean) الذي يحسب المتوسط عبر قسمة مجموع القراءات على عددها للحصول على المتوسط، كذلك أعلن الموقع أنه سيتيح لمتصفحيه التعرف على الترتيب بأي من الطريقتين حتى منتصف فبراير 2022، وبعدها ستكون طريقة (Median) هي المتاحة فقط على الموقع.