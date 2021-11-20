المصرية للاتصالات: نسعى للتمكين الاقتصادى لطالبات "هى تقود" بالتعاون مع التعليم

كتب ـ محمود طه حسين

أكدت نجلاء نصير رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالشركة المصرية للاتصالات، إن وزارة الاتصالات تعمل على التمكين الاقتصادى لطالبات التعليم الفنى.

وأضافت خلال حفل مسابقة " هي تقود " المقامة بوزارة التعليم، أن أفكار طالبات التعليم الفني المشاركات في المسابقة عبقرية، وهناك خطوات إيجابية كثيرة اتخذتها الدولة لجذب الطلاب للتعليم الفني والناس بدأت تغير أفكارها تجاه التعليم الفنى موضحة أن هناك طلاب فى الشهادة الاعدادية يحصلون على مجاميع تؤهلهم لدخول الثانوى العام ولكنهم يختارون دخول مدارس التعليم الفنى نظرا للتطوير الذى يشهده قطاع التعليم الفنى والمدارس الفنية.

ويشارك في حضور المسابقة، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، النائبة سها السعيد عضوة مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

كما يشارك وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة.

وبرنامج "هي تقود"، الأول من نوعه في مصر، حيث يدعم طالبات التعليم الفني من خلال تطوير مهاراتهن وأفكارهن وتحويلها لمصادر دخل ثابتة، عن طريق تدريبات حديثة مصممة لتنمية مهاراتهن الشخصية والعملية وتكوين حلقة وصل بين الطالبات والقطاعين الحكومي والخاص والإعلام، ودعم وتسليط الضوء على مشرعاتهن.

من جانبها وجهت النائبة دينا عبد الكريم عضو مجلس النواب الشكر لفتيات هى تقود" خلال تقديمها حفل المسابقة النهاية لمسابقة هى تقود"