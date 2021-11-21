الكركم روشتتك الصحية في الشتاء.. يُخفف آلام الجيوب الأنفية والأنفلونزا

كتبت مروة هريدى

الكركم هو أحد التوابل السحرية بفضل احتوائه على مادة الكركمين له خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا والفيروسات، ويعمل كمعزز طبيعي للمناعة، وقد ثبت علميًا أن الكركم له العديد من الفوائد الصحية ويمكن أن يساعد فى الوقاية من السرطان ومرض الزهايمر، كما أن تضمين الكركم في نظامك الغذائي يمكن أن يحسن صحة القلب أيضًا، ويمكن أن يكون إضافة رائعة لنظامك الغذائي في فصل الشتاء، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".





فيما يلي.. بعض الفوائد لإضافة الكركم إلى نظامك الغذائي الشتوي:



يُهدئ آلام الجيوب الأنفية والسعال

الكركم يتمتع بخصائص علاجية مثل تخفيف ألم الجيوب الأنفية وهى مشكلة شائعة في فصل الشتاء، وكذلك يخفف من آلام المفاصل، وعسر الهضم، ونزلات البرد والسعال.

يمكنك إضافة قليل من الكركم إلى المشروبات مثل الحليب والشاي، حيث يمكن أن يساعد الاستهلاك اليومي للكركم أيضًا في التحكم في مستويات السكر في الدم.



حليب الكركم

يطرد السموم من الجسم

الكركم هو أحد مضادات الأكسدة التي تفيد الجسم من الداخل إلى الخارج، وللبقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء القاسي، يجب استهلاك الأطعمة الغنية بالدهون والبروتينات، وكذلك المشروبات الساخنة التي قد تكون مهدئة ولكنها تزعج الجهاز الهضمي، ويضيف الكركم نكهة للطعام ويساعد على الهضم، كما يعطي إشراقة صحية للبشرة ويطرد السموم من الجسم.



مشروب الكركم

علاج للأنفلونزا

تمثل بداية فصل الشتاء بداية موسم الأنفلونزا، ويعتبر حليب الكركم دواء طبيعي للشفاء من الأنفلونزا، وتسعى العديد من النساء الحوامل أيضًا إلى الحصول على الراحة بتناول حليب الكركم عند معانتهم من الأنفلونزا الخفيفة، حيث يساعد الكركم في القضاء على العدوى البكتيرية ويوفر الراحة لآلام الحلق.