7 فوائد صحية للكركم.. يحمى من الاكتئاب وأمراض القلب

كتبت إيناس البنا

الكركم هو نوع من التوابل من عائلة الزنجبيل، العنصر النشط الرئيسي هو الكركمين، وبدأ الكثير في دول العالم الانتباه إلى أهمية الكركم للصحة، ووفقا لتقرير موقع " timesnownews"، فهو علاج منزلي يستخدمه معظم الناس أثناء البرد والسعال والأمراض الأخرى.

الفوائد الصحية للكركم



يقلل الالتهاب:



للحالات المزمنة، قد يكون تناول الكركم مفيدًا، أظهرت في مستشفى كليفلاند كلينيك إحدى الدراسات التي أجريت على مرضى التهاب القولون التقرحي قدرة الكركم على المساعدة في تخفيف الحالة الصحية المؤلمة.

يحسن الذاكرة:



أظهر تناول 90 ملليجرامًا من الكركمين مرتين يوميًا لمدة 18 شهرًا أنه يحسن أداء الذاكرة لدى البالغين غير المصابين بالخرف، ويعتقد الباحثون أن انخفاض التهاب الدماغ وخصائص الكركمين المضادة للأكسدة أدت إلى انخفاض أقل في الإدراك العصبي، وهو القدرة على التفكير والعقل".

تخفيف الآلام:



تشير الأبحاث إلى أن تناول مستخلص الكركم يمكن أن يقلل الألم الناتج عن هشاشة العظام، على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة.

يحارب الجذور الحرة والسرطان:



يحتوي الكركم على خصائص مضادة للأكسدة وأظهرت إحدى الدراسات أنه قد يحمي جسمك من الجذور الحرة عن طريق تحييدها، ويمكن أن يقلل من الإجهاد التأكسدي.

يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب:



بفضل قدرته على المساعدة في تقليل الالتهاب والأكسدة، يمكن أن يقلل الكركم من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، الدراسات تظهر أن الكركم قد يساعد في عكس عملية أمراض القلب.

يخفض الكوليسترول:



قد يكون الكركم مفيدًا أيضًا عند استخدامه مع الأدوية للتحكم في مستويات الكوليسترول، تظهر الأبحاث أن الكركمين آمن وقد يحمي الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق خفض مستويات معينة من الكوليسترول.

يساعد في محاربة الاكتئاب:



يمكن أن يعطي الكركمين تأثيرًا مشابهًا لفعالية دواء يقلل من أعراض الاكتئاب، قد يزيد الكركمين أيضًا من مستويات السيروتونين والدوبامين - وهي مواد كيميائية في دماغك تنظم الحالة المزاجية ووظائف الجسم الأخرى.