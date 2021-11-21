السلطات الفرنسية: إنقاذ 250 مهاجرا بمضيق باه دو كاليه فى بحر المانش

وقالت مديرية الأمن في المانش وبحر الشمال في بيان –حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد، إن المركز الإقليمي لعمليات المراقبة والإنقاذ تلقى ليل الجمعة-السبت بلاغات عن قوارب عديدة تواجه صعوبات قبالة مضيق با دو كاليه.

يذكر أنه منذ نهاية عام 2018، تزايدت عمليات عبور المانش باتجاه المملكة المتحدة وذلك على الرغم من التحذيرات المتكررة من السلطات التي تشدد على خطورة هذا النوع من الهجرة بسبب كثافة حركة المرور والتيارات القوية وحرارة المياه المنخفضة.

بينما حاول نحو 15400 مهاجر عبور المانش في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بينهم 3500 "كانوا يعانون من مصاعب حين أنقذوا" وأُعيدوا إلى السواحل الفرنسية، وفق السلطات الفرنسية.