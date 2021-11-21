السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" في كرداسة

كتب أحمد حسنى

قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، بمعاقبة متهمين صادر ضدهما حكم غيابي بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة، بالسجن المشدد 5 سنوات.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وسكرتارية طارق فتحي.

جدير بالذكر أن المتهمين جميعا في هذه القضية صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد، لكونهم كانوا هاربين وألقي القبض علي بعضهم مؤخراً فقاموا بإتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.