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السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" في كرداسة

الأحد، 21 نوفمبر 2021 01:25 م
السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" في كرداسة المستشار محمد شيرين فهمى- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، بمعاقبة متهمين صادر ضدهما حكم غيابي بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة، بالسجن المشدد 5 سنوات.

 
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وسكرتارية طارق فتحي.
 
جدير بالذكر أن المتهمين جميعا في هذه القضية صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد، لكونهم كانوا هاربين وألقي القبض علي بعضهم مؤخراً فقاموا بإتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.

كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

 

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل.

 

فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

 
 

كنيسة كفر حكيم

الحكم على المتهم بحرق كنيسة كفر حكيم

اكاديمية الشرطة

شيرين فهمى

اخبار الحوادث

كرداسة

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