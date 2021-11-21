اليوم السابع
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الأحد، 21 نوفمبر 2021 06:35 م
أكرم القصاص
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الرئيس العراقى يؤكد ضرورة حماية الأمن والاستقرار بالعراق

الأحد، 21 نوفمبر 2021 05:02 م
الرئيس العراقى يؤكد ضرورة حماية الأمن والاستقرار بالعراق الرئيس العراقى برهم صالح
أ ش أ

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أكد الرئيس العراقي برهم صالح، ضرورة حماية الأمن والاستقرار وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي في البلاد، ورصّ الصف الوطني وتكاتف الجميع والركون إلى الحوار والتلاقي في حسم المسائل العالقة.


جاء ذلك خلال لقاء برهم صالح، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية العراقية .

وبحث صالح مع العبادي مستجدات الأوضاع العامة في البلد وملف الانتخابات التشريعية.


وأشار إلى اهمية حماية المسار الديمقراطي، وضرورة حسم الطعون الانتخابية وفق القانون وعبر الهيئة القضائية المختصة، ووفق المعايير المهنية والحيادية لتكون مخرجاتها قانونية ودستورية وتنطلق نحو تشكيل حكومة قادرة على تلبية استحقاقات المرحلة وتطلعات المواطنين في حياة حرة كريمة.


العراق

برهم صالح

حيدر العبادى

الرئيس العراقى

الوضع فى العراق

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