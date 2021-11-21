الرئيس العراقى يؤكد ضرورة حماية الأمن والاستقرار بالعراق

أ ش أ

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، ضرورة حماية الأمن والاستقرار وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي في البلاد، ورصّ الصف الوطني وتكاتف الجميع والركون إلى الحوار والتلاقي في حسم المسائل العالقة.



جاء ذلك خلال لقاء برهم صالح، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية العراقية .

وبحث صالح مع العبادي مستجدات الأوضاع العامة في البلد وملف الانتخابات التشريعية.



وأشار إلى اهمية حماية المسار الديمقراطي، وضرورة حسم الطعون الانتخابية وفق القانون وعبر الهيئة القضائية المختصة، ووفق المعايير المهنية والحيادية لتكون مخرجاتها قانونية ودستورية وتنطلق نحو تشكيل حكومة قادرة على تلبية استحقاقات المرحلة وتطلعات المواطنين في حياة حرة كريمة.