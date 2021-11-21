اليوم السابع
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أكرم القصاص
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البحرين والكويت تبحثان التحديات الأمنية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

الأحد، 21 نوفمبر 2021 07:01 م
البحرين والكويت تبحثان التحديات الأمنية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني
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بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأحد، مع رئيس جهاز الأمن الوطني بالإنابة بالكويت الشيخ صباح شملان الصباح، التحديات الأمنية الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش انعقاد أعمال الدورة 17 لمؤتمر حوار المنامة.
 
واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية - علاقات الأخوة التاريخية القائمة بين البحرين والكويت، وما وصلت إليه من مستوى متقدم في التطور والنمو في شتى المجالات خدمة للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات.

البحرين

الكويت

عبد اللطيف بن راشد الزياني

صباح شملان الصباح

الكويت والبحرين

حوار المنامة

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