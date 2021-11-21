الإنقاذ النهرى بالإسماعيلية يواصل البحث عن الطفلة "سجى" لليوم السادس.. لايف وصور

الإسماعيلية – السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا مع أحمد السيد، والد الطفلة "سجى"، التي اختفت في ظروف غامضة منذ 6 أيام من أمام منزلها، بمنشية السلام بقرية أبو سلطان بمركز ومدينة فايد في الإسماعيلية، وحتى الآن مازالت جهود رجال البحث لم تتوصل إليها، أو التأكد من إذا كانت لقت مصرعها غرقًا في ترعة الإسماعيلية، القريبة على بعد أمتار من منزلها، أو الأسباب الحقيقية وراء اختفائها.

وقال والد الطفلة "سجى"، إن ابنته 3 سنوات، كانت تلعب أمام المنزل صباح الثلاثاء الماضى، وفجأة اختفت ولم تظهر، حتى الآن، تم البحث عنها في كل مكان، كما قامت رجال الإنقاذ النهرى بعمل مسح شامل لترعة الإسماعيلية منذ اختفائها،

كما قام رجال المباحث بعمل تحريات كبيرة من قبل فريق بحث كامل، بناء على تعليمات اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، ولم يتوصلوا لأى شيء حتى الآن.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية، أعمال البحث عن الطفلة "سجى" المفقودة منذ 6أيام دون العثور عليها حتى اليوم الأحد، بمنشية السلام بقرية أبو سلطان بمركز ومدينة فايد.

وكان قد تلقى مركز شرطة فايد بالإسماعيلية بلاغًا من أحمد السيد، يفيد باختفاء نجلته "سجى"، بعد أن كان آخر ظهور لها خلال لعبها مع الأطفال أمام المنزل، وفجأة اختفت دون العثور عليها، مشيرًا إلى أنه تم البحث عنها داخل جميع المستشفيات دون العثور عليها.

وأمر اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، بتشكيل فريق جنائي بإشراف اللواء طلعت عبد الهادي مدير المباحث الجنائية، لمحاولة حل لغز اختفاء الطفلة.

وبدأت فرق الإنقاذ النهري منذ الخميس في البحث عن الطفلة داخل مياه ترعة السويس الحلوة القريبة من منزل الطفلة بمنشية السلام بمركز ومدينة فايد، واستمرت أعمال المسح والتمشيط حتى اليوم الأحد لمحاولة العثور على جثمان الطفلة حال سقوطها في المياه.

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الطفلة سجى اختفت فى ظروف غامضة بالإسماعيلية





أحمد السيد والد الطفلة سجى

رجال الإنقاذ النهرى يواصلون البحث عن الطفلة سجى

البحث عن الطفلة سجى لليوم السادس فى ترعة الإسماعيلية





البحث عن الطفلة سجى لليوم السادس فى ترعة الإسماعيلية