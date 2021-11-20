أمن الإسماعيلية يواصل جهوده لكشف لغز اختفاء الطفلة سجى في فايد.. صور

الإسماعيلية السيد فلاح

تواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية، أعمال البحث عن الطفلة "سجى" المفقودة منذ 4 أيام دون العثور عليها حتى اليوم السبت، بمنشية السلام بقرية أبو سلطان بمركز ومدينة فايد.

وكان قد تلقى مركز شرطة الإسماعيلية بلاغًا من أحمد السيد، يفيد باختفاء نجلته "سجى"، بعد أن كان آخر ظهور لها خلال لعبها مع الأطفال أمام المنزل، وفجأة اختفت دون العثور عليها، مشيرًا إلى أنه تم البحث عنها داخل جميع المستشفيات دون العثور عليها.

وأمر اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، بتشكيل فريق جنائي بإشراف اللواء طلعت عبد الهادي مدير المباحث الجنائية، لمحاولة حل لغز اختفاء الطفلة.

وبدأت فرق الإنقاذ النهري منذ الخميس في البحث عن الطفلة داخل مياه ترعة السويس الحلوة القريبة من منزل الطفلة بمنشية السلام بمركز ومدينة فايد، واستمرت أعمال المسح والتمشيط حتى اليوم السبت لمحاولة العثور على جثمان الطفلة حال سقوطها في المياه.