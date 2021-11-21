اعرف كيف تواجه الجزائر مخاطر التقلبات الجوية

إيمان حنا

ترأس، اليوم الأحد، والى ولاية الجزائر العاصمة، أحمد معبد اجتماعا خصص لدراسة الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن التقلبات الجوية التى هى فى بداياتها. وفق صحيفة الخبر الجزائرية

وحث الوالى على تكثيف عمليات التنظيف الميدانية خاصة بالمناطق التى تعتبر مصدر حدوث الفيضانات، مثل الوديان التى هى فى حاجة للتهيئة والتنظيف المستمر والدوري.

كما تم تخصيص ميزانية لتغطية تكاليف عمليات تهيئة وتنظيف الأودية المتواجدة على مستوى إقليم ولاية الجزائر، وتخصيص فرق مجهزة وتوزيعها على مختلف النقاط السوداء.

وتشهد الجزائر تغيرات كبيرة فى الطقس منذ أمس، حيث تشهد عدة ولايات خاصة جنوبية، تساقط أمطار غزيرة، حسبما أفاد الديوان الوطنى للأرصاد الجوية فى الجزائر، وفق "الخبر" الجزائرية.

وحذر الديوان الوطنى فى بيان له، من أن أمطارا غزيرة ستسقط حتى اليوم الأحد، على ولايات الأغواط، بنى عباس، المسيلة، باتنة، تندوف، الجلفة، البيض، النعامة وبشار.