اليوم السابع
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إصابة صحفى فلسطينى بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لرام الله

الأحد، 21 نوفمبر 2021 02:00 م
إصابة صحفى فلسطينى بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لرام الله فلسطين - أرشيفية
أ ش أ

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أصيب صحفي فلسطيني بالرصاص المطاطي، اليوم الأحد، فيما أصيب عدد من الشبان بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها مدينتي رام الله والبيرة بالضفة الغربية.


وقالت مصادر أمنية "إن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال حي عين منجد بمدينة رام الله، ما أسفر عن إصابة الصحفي ماهر هارون برصاصة مطاطية، وعشرات المواطنين بحالات اختناق".. مضيفة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الشاب محمد السلامين (28 عاما) بعد أن داهمت منزل ذويه في حي الشرفة بمدينة البيرة.


وقال شهود عيان إن "قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات".


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