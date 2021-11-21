إحالة سيدة وعشيقها إلى فضيلة المفتى لقتلهما ابنتها في الخصوص

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار ياسر كمال الدين ياسين رئيس الدائرة السابعة جنايات بنها وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومحمود عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا سكرتير الدائرة، بإحالة أوراق ربة منزل وعشيقها لفضيلة مفتى الديار المصرية، لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهما، بتهمة قتل ابنة المتهمة الأولى بمدينة الخصوص، وتحديد جسلة اليوم الثالث من دور يناير المقبل للنطق بالحكم.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقى أجهزة الأمن في القليوبية إخطارا بالعثور علي جثة الطفلة " أمل.ح"، مخنوقة داخل منزلها بالخصوص، وتشكل فريق بحث جنائي وتبين لرجال المباحث أن وراء الجريمة كلا من والدتها "هدى.ه" ، 20 سنة ربة منزل، وعشيقها "م.ع" عامل، قتلا الطفلة عمدا حيث قام المتهم الثاني بالضغط على وجهها بوسادة ولم تمنعه المتهمه الأولى قاصدين قتلها عمدا خشية افتضاح أمر علاقتهما الآثمة.

وأحيل المتهمان للنيابة العامة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات ثم أحالهتهما للنيابة الكلية ببنها لمحكمة الجنايات ووجهت لهما تهمة الإشتراك بطريق الإتفاق والمساعدة في قتل الطفلة حتي لا تخبر أحدا بعلاقتهما الآثمة وإرتكارب جريمة زنا لكون المتهمة الأولى متزوجة وعلى ذمة زوج.

وتبين من التحقيقات، أن الطفلة المجنى عليها شاهدت المتهمة والمتهم في وضع مخل داخل منزلهما، حيث خشيا المتهمان إبلاغ الطفلة لوالدها بعلاقتهما الآثمة، فقام المتهم بكتم أنفاس الطفلة بوسادة حتي لفظت أنفاسها الأخيرة أمام والدتها التي لم تتدخل وحاولت إخفاء جريمتها، ولكن رجال المباحث توصولوا لتفاصيل العلاقة الآثمة بين المتهمة والمتهم وتم ضبطهما واعترفا بجريمته، واحيلا للمحكمة التى أصدرت قرارها السابق.