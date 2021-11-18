"جنايات بنها" تقضى بالمشدد 10 سنوات لعاطل يتاجر بالهيروين

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ناجى نصر هلال نصر هلال، وسامح أحمد عبد الوهاب، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيها، لعاطل، لاتهامه بالاتجار بمخدر الهيروين وحيازته سلاح نارى ، واستعراض القوة بدائرة مركز بنها بالقليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1137 لسنة 2021 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 144 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهم فى 16 مارس للعام الجارى بدائر مركز بنها أحرز بقصد الإتجار مخدر الهيروين كما أحرز سلاح ناريا غير مششخنا "بندقية خرطوش" وعدد من الطلقات من ذات العيار، فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عاطل مقيم دائرة مركز شرطة بنها، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وسلاح نارى وعدد من الطلقات ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للهيروين المخدر بقصد الإتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والمبلغ المالى حصيلة تجارته الأثمة.

وبعرض المتهم على النيابة أمرت باستمرار حبسه، وتحريز المادة المخدرة والسلاح النارى، وإرسال عينة منها للمعمل الجنائى لفحصها وإعداد تقرير بشأنها، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة، ثم أحالته للمحاكمة الجنائية، فأصدرت محكمة جنايات بنها حكمها السابق.