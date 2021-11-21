أسعار اليورو اليوم الأحد 21-11-2021 بالبنوك المصرية

تباينت أسعار اليورو اليوم الأحد 21-11-2021 أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 17.59 جنيه للشراء، و 17.90 للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 17.69 جنيه للشراء، و17.87 للبيع، وفى بنك مصر سجل 17.59جنيه للشراء، و 17.90 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 17.59جنيه للشراء، و17.92 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 17.76 جنيه للشراء، و17.88جنيه للبيع.
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سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى17.76 جنيه للشراء.
17.88 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى17.59 جنيه للشراء.
17.90 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك مصر17.59 جنيه للشراء.
17.90 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية17.59 جنيه للشراء.
17.92 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك البركة17.61 جنيه للشراء.
17.92 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib17.61 جنيه للشراء.
17.92 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى17.63 جنيه للشراء.
17.92 جنيه للبيع.
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