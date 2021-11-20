أسعار اليورو اليوم السبت 20-11-2021.. استقرار العملة الأوروبية

كتب - إسلام سعيد

شهدت أسعار اليورو اليوم السبت 20-11-2021 استقرار ملحوظ أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 17.69 جنيه للشراء، و 17.87 للبيع، وفى بنك مصر سجل 17.69 جنيه للشراء، و 17.86 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 17.69 جنيه للشراء، و 17.88 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 17.75 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع.

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سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى



17.75 جنيه للشراء.

17.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى



17.69 جنيه للشراء.

17.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر



17.69 جنيه للشراء.

17.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية



17.69 جنيه للشراء.

17.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة



17.71 جنيه للشراء.

17.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib



17.71 جنيه للشراء.

17.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى



17.71 جنيه للشراء.

17.86 جنيه للبيع.