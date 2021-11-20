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أسعار اليورو اليوم السبت 20-11-2021.. استقرار العملة الأوروبية

السبت، 20 نوفمبر 2021 11:02 ص
أسعار اليورو اليوم السبت 20-11-2021.. استقرار العملة الأوروبية اليورو - صورة ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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شهدت أسعار اليورو اليوم السبت 20-11-2021 استقرار ملحوظ أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 17.69 جنيه للشراء، و 17.87 للبيع، وفى بنك مصر سجل 17.69 جنيه للشراء، و 17.86 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 17.69 جنيه للشراء، و 17.88 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 17.75 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

 

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

 

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 

17.75 جنيه للشراء.

17.90 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

17.69 جنيه للشراء.

 

17.87 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

17.69 جنيه للشراء.

17.86 جنيه للبيع.

 

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

17.69 جنيه للشراء.

 

17.88 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة
 

17.71 جنيه للشراء.

 17.87 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.71 جنيه للشراء.

 

17.88 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

17.71 جنيه للشراء.

 17.86 جنيه للبيع.

 

 


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