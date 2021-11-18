أخبار البورصة اليوم الخميس 18-11-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 18-11-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.393 مليار جنيه.

إيقاف تداول 10 شركات أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم المجموعة المصرية العقارية، أراب للتنمية والاستثمار العقاري، ريكاب للاستثمارات المالية، الدولية للأسمدة والكيماويات، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، القاهرة للإسكان والتعمير، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، العامة لمنتجات الخزف والصيني، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسة. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم المجموعة المصرية العقارية، أراب للتنمية والاستثمار العقاري، ريكاب للاستثمارات المالية، الدولية للأسمدة والكيماويات، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، القاهرة للإسكان والتعمير، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، العامة لمنتجات الخزف والصيني، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسة.

البورصة تخسر 3.1 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.393 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.393 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 235.9 مليون ورقة مالية بقيمة 853.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 29.4 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 22.44%، والعرب على 15.44% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 44.97% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.02%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 12 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 19 مليون جنيه، 13.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للشراء بقيمة 46.6 مليون جنيه، 530.9 ألف جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 11337 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 1930 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 13323 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 4443 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 2015 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 2972 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 4179 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1122 نقطة.

وصعدت أسهم 47 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 70 شركة، ولم تتغير مستويات 73 شركة.



صفقات أعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبيرBLOCK TRADING) ) على أسهم شركة جدوى للتنمية الصناعية لعدد 17 مليون سهم بقيمة 17.6 مليون جنيه.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، المجموعة المصرية العقارية، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، رواد السياحة-رواد، حق الاكتتاب للشركة الدولية للصناعات الطبية-ايكمى-2 حوالي 21738 سهم، 627 ألف سهم، 219 سهم، 358.5 ألف سهم، 250 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 32 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 12 مليون سهم. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، المجموعة المصرية العقارية، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، رواد السياحة-رواد، حق الاكتتاب للشركة الدولية للصناعات الطبية-ايكمى-2 حوالي 21738 سهم، 627 ألف سهم، 219 سهم، 358.5 ألف سهم، 250 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 32 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 12 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن مصر الوسطى، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2 حوالي 60 ألف سهم، 47 سهم، 200 ألف سهم، 115 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 20 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي الزيوت المستحخلصة ومنتجاتها، مستشفى النزهة الدولي 25 ألف سهم، 27956 سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2 حوالي 20 ألف سهم.

أسهم خزينة أعلنت شركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الكابلات الكهربائية المصرية، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء الشركة الأولى عدد 225 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، ليصبح إجمالي رصيد أسهم الخزينة المشتراه 2.9 مليون سهم خزينة، شراء الشركة الثانية 75 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.49%، شراء الشركة الثالثة 75 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.55%، شراء الشركة الرابعة 700 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.27%، شراء الشركة الخامسة 215 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.34%. أعلنت شركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الكابلات الكهربائية المصرية، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء الشركة الأولى عدد 225 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، ليصبح إجمالي رصيد أسهم الخزينة المشتراه 2.9 مليون سهم خزينة، شراء الشركة الثانية 75 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.49%، شراء الشركة الثالثة 75 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.55%، شراء الشركة الرابعة 700 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.27%، شراء الشركة الخامسة 215 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.34%.



نتائج الأعمال أعلنت عدد من شركات البورصة المصرية عن نتائجها المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2021، وحقق بنك فيصل الإسلامي المصري، إيرادات 9.96 مليار جنيه خلال أول 9 شهور من عام 2021 مقابل 8.53 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 16.8%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.8 مليار جنيه مقارنة 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 23.8%.

وحققت شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، مبيعات بلغت 7.1 مليار جنيه خلال أول 9 شهور من عام 2021 مقابل 5.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 29%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 3.52 مليار جنيه مقارنة 1.7 مليار جنيه بنسبة نمو 110%.

المصرية للمنتجعات قالت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، إن المحكمة قررت بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، إعادة الدعوى المقامة من الشركة ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية بسحب الموافقة المبدئية لتخصيص أرض المرحلة الثالثة بمركز سهل حشيش من الشركة، إلى هيئة المفوضين مرة أخرى لإعداد تقير تكميلي في ضوء المستندات الجوهرية والطلبات المقدمة من الشركة بجلسة المرافعة.