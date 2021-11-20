نائب وزير التعليم يشكر القضاء: أسرع محاكمة لولى أمر بالدقهلية لتعيد للمعلم هيبته

وجه الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم لشئون المعلمين، الشكر للقضاء المصرى، قائلا: أسرع محاكمة لتعيد للمعلم هيبته بعد ثلاثة أيام من واقعة اعتداء ولى أمر ونجله التلميذ على معلم بالدقهلية وجاء الحكم بالحبس سنتين وغرامة مؤقتة 15 ألف جنيه، شكرا للقضاء والدولة الحفاظ على كرامة المعلم وهيبته.

واقعة مؤسفة وصادمة شهدتها مدرسة بإحدى القرى فى بلقاس بالدقهلية، حيث اقتحم ولى أمر تلميذ بالصف السادس الابتدائى المدرسة واعتدى على مدرس.

وفوجئ معلم الدراسات الاجتماعية المتطوع بالمدرسة باقتحام والد التلميذ للفصل أثناء الحصة الثانية وقام بتقييده وشل حركته وطلب من ابنه ضربه بـ"الكوتشى" على رأسه، وذلك بسبب قيام المعلم بنهر ابنه الذى تعدى على زميله بألفاظ نابية وإنزاله إلى الأخصائية الاجتماعية الذى تركها وهرب خارج المدرسة.

وطلب مدير المدرسة النجدة، وتم ضبط ولى الأمر وإحالته إلى نيابة بلقاس التى قررت إخلاء سبيله بكفالة 3 آلاف جنيه.

وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أكد بأن المديرية ستتخذ الإجراءات الرادعة حيال الطالب فور انتهاء التحقيقات بالنيابة العامة وذلك حفاظا على كرامة المدرس.