مياه بنى سويف: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط أي أمطار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف الاستعداد التام لمواجهة أى أمطار متوقعة طبقا لتحذيرات هيئة الأرصاد.

وأكدت المهندسة، دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى بيان لها مساء السبت أن الشركة قد رفعت درجة التأهب والاستعداد التام من خلال تمركزات لفرق الطوارئ والأزمات وقد قامت الشركة باتخاذ الإجراءات والاستعدادات الاستباقية لاستقبال فصل الشتاء والأمطار والسيول المتوقعة.

وتابعت أنه تم الانتهاء من تطهير جميع بالوعات الأمطار، إصلاح أى تلفيات ببالوعات الأمطار، تطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية، صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، مراجعة وحدات التوليد الاحتياطية، وضع خطط لتمركز الشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى، تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة، التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها، رفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء - التنسيق بين غرف طوارئ الشركة وغرف عمليات المحافظة والجهات المعنية.