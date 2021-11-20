محافظ بورسعيد يتفقد تطوير شارع 23 ديسمبر بطول 3800 متر.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، الموقف التنفيذي الحالي فى تطوير شارع 23 ديسمبر، فى إطار الخطة الموسعة لمحافظة بورسعيد فى تطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين بجميع الأحياء.

وأشار المحافظ، إلى أن العمل فى تطوير الشارع قد وصل لمراحل متقدمة حيث استمرت أعمال التطوير الجارية بشارع 23 ديسمبر، والتي تقع فى نطاق أحياء الزهور والمناخ والضواحى ، والتى تتم تحت إشراف مديرية الطرق والنقل ، وبالتنسيق بين حى الزهور والضواحي والمناخ ، رافقه خلالها الشركات الهندسية القائمة على التطوير ومسؤولى الطرق بالمحافظة .

وأشار المحافظ، إلى أن شارع 23 ديسمبر يعد أحد المحاور المرورية الهامة التى تربط بين أحياء الزهور والضواحى والمناخ ، والتى تتضمن رصف ورفع كفاءة الشارع بداية من شارع 23 يوليو وحتى مستشفى بورسعيد الجامعي بطول 3800 متر ، ودهان واجهات العمارات السكنية ، و الاهتمام بتجميل جانبى الشارع وزيادة معدلات الإضاءة بما يحقق الشكل الحضاري والجمالى ، و تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق والميادين والشوارع الفرعية والرئيسية المحيطة بالشارع ، وذلك في إطار الطفرة الشاملة لتطوير الطرق والميادين بمحافظة بورسعيد ، موجها الجهات المشاركة فى تطوير الشارع بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية فى أقرب وقت نظرا لأهمية الشارع الحيوية.



المحافظ يتفقد أعمال التطوير



المحافظ يتفقد الشارع