محافظ بورسعيد يشهد تدريب "آليات تنفيذ موازنة البرامج والأداء بالوحدات الحسابية"

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم ، برنامج تدريب آليات تنفيذ موازنة البرامج والأداء بالمديرية المالية، والذى يضم ممثلين من كافة المحافظات ويأتى فى إطار التحول الرقمى لكافة أوجه التعامل الحكومى، بحضور المحاسب طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات و المديريات المالية و محمد سليمان وكيل المديرية المالية ببورسعيد.

وشدد محافظ بورسعيد، على دقة الأداء بجانب سرعة الإنجاز، وأكد على أنه الدافع الرئيسى لإنهاء المشروعات التى شهدتها محافظة بورسعيد خلال السنوات الماضية.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن الحكومة لا تتوانى فى تذليل أى عقبات فى حدود القانون وأنها دائما بجانب الموظف الذى يساعد فى إنجاز أى مشروع ، كما أشاد المحافظ بالقائمين على برنامج التدريب وقدرتهم على الوصول بالمتدربين إلى مستوى يؤهلهم للتعامل مع المستجدات المالية المميكنة بكفاءه عالية وذلك ضمن خطة الدولة فى التحول الرقمى .