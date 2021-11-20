متحدث التنمية المحلية: ليس هناك أي خسائر بشرية على الطرق جراء سقوط الأمطار

إبراهيم حسان

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن الوزير محمود شعراوي، تلقى تقريرا من غرفة العمليات حول متابعة حالة الطقس وسقوط الأمطار والأحوال الجوية التي تتعرض لها بعض المحافظات، من بينها الإسكندرية ومطروح والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط وشمال سيناء.

أضاف قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذى تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، عبر قناة dmc، أن التقرير يشير إلى تعرض محافظات الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والدقهلية، لأمطار غزيرة ومتوسطة، إضافة إلى سحب رعدية، وهناك توقف للدراسة في عدد من المدارس مثل القاهرة والجيزة، وسيتم رفع تراكمات المياه على الطرق.

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أنه فيما يتعلق بمحافظة البحيرة فتوقف سقوط الأمطار وتم تعليق الدراسة غدا في المحافظة، أما محافظة مطروح جاري سحب المياه من الشوارع وتعليق الدراسة أيضا غدا، وليس هناك أي خسائر بشرية على الطرق جراء سقوط الأمطار.

وتابع: "محافظة السويس ستنتظم فيها الدراسة والعمل في موانئ السويس، وهناك انتظام للأحوال الجوية في الفيوم والمنيا وأسيوط والوادي الجديد، وسيستمر العمل والدراسة بالجامعات والمدارس غدا، والأمور مستقرة في قنا وسوهاج والأقصر.