محافظ الجيزة: تصريف مياه الأمطار خلال ساعتين وتعطيل الدراسة تسهيلا على الطلاب

رامى محيى الدين

قال محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، إن المحافظة تعرضت لموجة من تقلبات الطقس اعتباراً من عصر اليوم، وترواحت كثافة الأمطار بين المتوسطة والخفيفة.

وأضاف في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON ، أن أجهزة المحافظة التنفيذية اتخذت الاستعدادات الكافية منذ مساء أمس، وذكر: "من منتصف الليل كان هناك انتشار مكثف لمعدات المحافظة في مدن وقرى إحياء الجيزة"، متابعا: "قامت الأجهزة بدورها على أكمل وجه.. المحافظة الآن وأنا على رأس الأجهزة متواجدين على الأرض لمتابعة عمليات شفط التجمعات المائية ولم تكن تجمعات كبيرة.

وأوضح المحافظ أنه يتوقع في غضون ساعتين أن تنتهي عمليات تصريف المياه المتراكمة في الشوارع جراء الامطار، ما لم تسقط أمطار أخرى خلال الساعات القادمة، لافتا إلى أن حركة المرور تسير بانتظام ولدينا تنسيق كامل بين أجهزة المحافظة سواء شركة المياه والشرب والحماية المدنية بالداخلية وأجهزة المحافظة في المدن والقرى والذين تواجدوا على الارض منذ منتصف ليل البارحة، مشيراً إلى أن المحافظة تتعاون بشكل وثيق مع هيئة الارصاد الجوية لحظة بلحظة حتى تلقي إشارة بعبور موجة الطقس السيء وان الامور عادت لمجاريها ".

وحول تعطيل الدراسة قال محافظ الجيزة: علقنا الدراسة تحسباً لسقوط الامطار خاصة أن هناك طلبة يتنلقون عبر الطرق، بالأخص في وجود مدارس خارج الكتلة السكنية وحفاظاً على أولادنا المتنقلين خشية تجدد سقوط الامطار أو نشوء تجمعات مائية، موضحاً أن سلطة المحافظ فقط تكون على المدارس أما الجامعات فهي إختصاص اصيل لوزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات.

وكشف محافظ الجيزة أن تعطيل المدارس لا يعني تعطيل المصالح الحكومية بالمحافظة غداً، قائلاً: "موجودة ويوم عمل عادي لكن تعطيل الدراسة يتهدف الاطفال الصغار حتى لايتعرضوا لمشقة اثناء ذهابهم أو عودتهم من المدارس ، مشيراً إلى أن توجيهات رئيس الوزراء بالاستعداد الكامل لمواجهة الموسم الشتوي رت عبر الاشهر الماضية وجنت المحافظة ثمارها الان حيث تم ضخ أكثر من 200 بالوعة صرف صحي لتصريف مياه الامطار وهي ساعدت في التغلب على مياه الامطار خاصة في الاماكن الساخنة مثل مطالع الكباري والانفاق".