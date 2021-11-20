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متحدث التنمية المحلية: لم نرصد أى حوادث كبرى أو وفيات بسبب سوء الطقس

السبت، 20 نوفمبر 2021 09:57 م
متحدث التنمية المحلية: لم نرصد أى حوادث كبرى أو وفيات بسبب سوء الطقس الدكتور خالد قاسم
كتب أيمن رمضان

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أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عدم رصدهم أى حوادث كبرى أو حالات وفيات بسبب حالة عدم الاستقرار الجوى وسقوط الأمطار فى بعض المحافظات، مشيرا إلى أن هناك 7 محافظات على رأسها الاسكندرية ومطروح ودمياط والوادى الجديد شهدت سقوط أمطار غزيرة وعدم استقرار جوى.

وأضاف الدكتور خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، أن سقوط الأمطار فى محافظة القاهرة كان طبيعيا ولكن المحافظة رفعت درجات الاستعداد وانتشار سيارات الشفط وفق للخطة الموضوعة حال سقوط أمطار غزيرة.

وتابع: "حصلنا منذ ظهر أمس على خريطة الامطار والأماكن الأكثر سخونة فى حالات التقلب الجوى، وتم توزيعها، وفى 7 محافظات وفق هيئة الارصاد الجوية ستشهد أمطارا غزيرة ومتوسطة عشان كده تم رفع درجة الاستعداد".

وكان الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، قد قال إن وزير التنمية المحلية، تلقى من غرفة العمليات الخاصة بالوزارة، تقريراً حول حالة الطقس فى عدد من محافظات الجمهورية التى تعانى من موجة طقس سيئ، وكان التقرير يقول إن هناك سحبا رعدية وأمطارا من متوسطة إلى غزيرة فى عدد من المحافظات وهناك تواصل مستمر بين غرفة عمليات الوزارة بغرف عمليات المحافظات.

وقال: "بالنسبة لكفر الشيخ، جارى التعامل مع تجمعات المياه، وكذلك الحال فى دمنهور وتم فصل الكهرباء عن بعض المناطق، وفى مطروح تم رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار الشديدة، وفى دمياط هناك استقرار فى الأحوال الجوية، وعلى مستوى القاهرة، فهناك سقوط لأمطار خفيفة بعدة مناطق، وتم رفع درجة الاستعداد لجميع غرف عمليات المحافظة، وجارى عملية المتابعة".

 


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