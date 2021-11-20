اليوم السابع
Ads
السبت، 20 نوفمبر 2021 06:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى خلال الساعات المقبلة

السبت، 20 نوفمبر 2021 06:38 م
الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى خلال الساعات المقبلة الطقس صورة أرشيفية
كتب أيمن رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد مازالت الأمطار مستمرة بها حتى الآن ومتفاوتة الشدة ما بين متوسطة وغزيرة وتكون رعدية في بعض الأحيان، بينما المحافظات البحرية متوسطة الشدة مصحوبة بالرعد والبرق، وتابعت: "أما محافظات القاهرة الكبرى وهى الجيزة والقليوبية والقاهرة توقفت الأمطار بها خلال الساعات الحالية ولكنها ستتجدد خلال الساعات القادمة ".

وأضافت "إيمان شاكر"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "صالة التحرير"، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة "صدى البلد"، أنه خلال الساعتين المقبلين ستتجدد الأمطار على القاهرة الكبرى وستكون متفاوتة الشدة على مناطق مختلفة، وتابعت:"الأمطار من متوسطة إلى خفيفة ولا يوجد منها أي خطر".

ولفتت وكيل مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن موجة الرمال والاتربة لن تستمر خلال الساعات المقبلة ولكن الأمطار هي التي ستهطل، وتابعت:"بعض المناطق في سيناء ستتأثر بالأمطار وسنتج عنها سيول خفيفة نتيجة الطبيعة الجغرافية للمنطقة "، مناشدة المواطنين عدم الخروج للشوارع إلا للضرورة.

وأكدت "إيمان شاكر"، أن أكثر المحافظات التى تعرضت للأمطار هم "مطروح الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة"، وتابعت:"  لكن الأوضاع مستقرة ولا يوجد انباء عن أية مشاكل حدثت حتى الآن".


اخبار الطقس

اخبار مصر

امطار

الارصاد الجوية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: موجة الطقس السيئ تنتهى بعد غد الإثنين

السبت، 20 نوفمبر 2021 06:12 م

الأرصاد: خلايا رعدية ممطرة تؤثر بقوة على السلوم ومطروح والإسكندرية

السبت، 20 نوفمبر 2021 05:56 م

6 محافظات تعلن تعليق الدراسة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية.. المحافظات تقرر التعليق حفاظا على أرواح الطلاب والمعلمين.. والقرار يشمل المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الدينية.. والأرصاد تحذر من أمطار متوسطة لغزيرة

السبت، 20 نوفمبر 2021 05:54 م

الأرصاد: الأقمار الصناعية تشير لتكاثر السحب الممطرة الآن على القاهرة والدلتا

السبت، 20 نوفمبر 2021 04:38 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة