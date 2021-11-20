الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى خلال الساعات المقبلة

كتب أيمن رمضان

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد مازالت الأمطار مستمرة بها حتى الآن ومتفاوتة الشدة ما بين متوسطة وغزيرة وتكون رعدية في بعض الأحيان، بينما المحافظات البحرية متوسطة الشدة مصحوبة بالرعد والبرق، وتابعت: "أما محافظات القاهرة الكبرى وهى الجيزة والقليوبية والقاهرة توقفت الأمطار بها خلال الساعات الحالية ولكنها ستتجدد خلال الساعات القادمة ".

وأضافت "إيمان شاكر"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "صالة التحرير"، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة "صدى البلد"، أنه خلال الساعتين المقبلين ستتجدد الأمطار على القاهرة الكبرى وستكون متفاوتة الشدة على مناطق مختلفة، وتابعت:"الأمطار من متوسطة إلى خفيفة ولا يوجد منها أي خطر".

ولفتت وكيل مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن موجة الرمال والاتربة لن تستمر خلال الساعات المقبلة ولكن الأمطار هي التي ستهطل، وتابعت:"بعض المناطق في سيناء ستتأثر بالأمطار وسنتج عنها سيول خفيفة نتيجة الطبيعة الجغرافية للمنطقة "، مناشدة المواطنين عدم الخروج للشوارع إلا للضرورة.

وأكدت "إيمان شاكر"، أن أكثر المحافظات التى تعرضت للأمطار هم "مطروح الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة"، وتابعت:" لكن الأوضاع مستقرة ولا يوجد انباء عن أية مشاكل حدثت حتى الآن".