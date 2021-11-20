وزارة التنمية المحلية توجه برفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى لمواجهة الأمطار

تابع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، جهود محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والمنوفية والدقهلية والغربية ودمياط والجيزة والبحيرة فى رفع مياه الأمطار وعودة الأمور إلى طبيعتها ورفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى للتعامل الفورى مع سقوط الأمطار.

وفى السياق تابع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية سرعة استجابة مبادرة "صوتك مسموع" لشكوى سكان شارع حسن الحلوانى الساحل روض الفرج القاهرة بعد سقوط الأمطار، حيث قامت المبادرة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة وحى الساحل لسرعة إرسال عربات شفط المياه واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة شفط المياه، ووجه سكان الشارع الشكر لمبادرة "صوتك مسموع" على سرعة الاستجابة.

ويشهد اليوم السبت، حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما تنخفض درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، يشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تكون مصحوبة بحبات البرد على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من الوجه البحرى وشرق البلاد على الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والعريش على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.