اليوم السابع
Ads
السبت، 20 نوفمبر 2021 11:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ليبيا والسودان يتصدران قائمة الدول الأكثر استيرادا من مصر فى 9 أشهر.. انفوجراف

السبت، 20 نوفمبر 2021 08:00 ص
ليبيا والسودان يتصدران قائمة الدول الأكثر استيرادا من مصر فى 9 أشهر.. انفوجراف موانئ - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة بإجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأفريقي، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3974 مليون دولار خلال الفترة من يناير/ سبتمبر 2021، مقابل 2883 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة قدرها 37.8%، بينما كانت الصادرات 3985 مليون دولار عام 2020 .

قائمة الدول التي تصدر إليها مصر
قائمة الدول التي تصدر إليها مصر

 

وينشر "اليوم السابع" بالإنفوجراف قائمة الدول الأكثر استقبالا للصادرات المصرية خلال تلك الفترة بنسبة 64% من إجمالي هذا التكتل كالتالي:

ليبيا: بلغت قيمة الصادرات المصرية 711 مليون دولار بنسبة 17.9% من إجمالى التكتل.

السودان: بلغت قيمة الصادرات المصرية 588 مليون دولار بنسبة 14.8% من إجمالي التكتل.

المغرب: بلغت قيمة الصادرات المصرية 513 مليون دولار بنسبة 12.9% من إجمالى التكتل.

الجزائر: بلغت قيمة الصادرات المصرية 448 مليون دولار بنسبة 11.3% من إجمالى التكتل.

كينيا: بلغت قيمة الصادرات المصرية 284 مليون دولار بنسبة 7.1% من إجمالي التكتل.

 

وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالى:

لدائن ومصنوعاتها بقيمة صادرات 421 مليون دولار بنسبة 10.6% من اجمالي السلع.

ملح، كبريت، اتربة، احجار واسمنت بقيمة صادرات بلغت 322 مليون دولار بنسبة 8.1% من اجمالي السلع.

آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة صادرات بلغت 212 مليون دولار بنسبة 5.3% من اجمالي السلع.


صادرات مصر

ليبيا

السودان

جهاز الإحصاء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة