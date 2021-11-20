ليبيا والسودان يتصدران قائمة الدول الأكثر استيرادا من مصر فى 9 أشهر.. انفوجراف

كتب: مدحت عادل

أعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة بإجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأفريقي، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3974 مليون دولار خلال الفترة من يناير/ سبتمبر 2021، مقابل 2883 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة قدرها 37.8%، بينما كانت الصادرات 3985 مليون دولار عام 2020 .



قائمة الدول التي تصدر إليها مصر

وينشر "اليوم السابع" بالإنفوجراف قائمة الدول الأكثر استقبالا للصادرات المصرية خلال تلك الفترة بنسبة 64% من إجمالي هذا التكتل كالتالي:

ليبيا: بلغت قيمة الصادرات المصرية 711 مليون دولار بنسبة 17.9% من إجمالى التكتل.

السودان: بلغت قيمة الصادرات المصرية 588 مليون دولار بنسبة 14.8% من إجمالي التكتل.

المغرب: بلغت قيمة الصادرات المصرية 513 مليون دولار بنسبة 12.9% من إجمالى التكتل.

الجزائر: بلغت قيمة الصادرات المصرية 448 مليون دولار بنسبة 11.3% من إجمالى التكتل.

كينيا: بلغت قيمة الصادرات المصرية 284 مليون دولار بنسبة 7.1% من إجمالي التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالى:

لدائن ومصنوعاتها بقيمة صادرات 421 مليون دولار بنسبة 10.6% من اجمالي السلع.

ملح، كبريت، اتربة، احجار واسمنت بقيمة صادرات بلغت 322 مليون دولار بنسبة 8.1% من اجمالي السلع.

آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة صادرات بلغت 212 مليون دولار بنسبة 5.3% من اجمالي السلع.