لمرضى الحساسية.. خليك فى البيت عند برودة الجو والمطر

كتبت أمل علام

حذر الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ الأمراض الصدرية بقصر العيني جامعة القاهرة، مرضى حساسية الصدر، خاصة المصابين بكورونا من الخروج أثناء التقلبات الجوية.

وأكد أستاذ الصدرية أنه على مرضى الربو، عدم الخروج من المنزل أثناء الأمطار إلا في الضرورة القصوى؛ ويجب حينئذ تغطية الرأس والفم والأنف، مشيرا إلى أن الأمطار والجو البارد من مهيجات الربو لذلك يجب على هؤلاء المرضى تجنب هذا الطقس قدر الإمكان، مع حمل بخاخ إسعافي (موسع الشعب) بشكل دائم.

ونصح عند سقوط الأمطار بارتداء جاكيت جلدى خفيف لمنع البلل من الوصول للملابس، بجانب ارتداء الكمامة الطبية؛ حتى لا يتسبب ذلك في الإصابة بنزلات برد.

وشدد على أهمية توجه مريض الربو لأقرب مستشفى أو مركز طوارئ، حال عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي، وتفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام، أو ازرقاق في أطراف الشفتين واللسان.