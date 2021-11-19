استشاري مناعة يكشف لقاحات كورونا المناسبة لأصحاب الأمراض المناعية

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة ب المصل واللقاح ، إن الشخص الضعيف مناعيا ، من الضروري أن يحصل على لقاح كورونا لأنه يعطيه حماية كبيرة ضد الفيروس.

ولفت الحداد، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن مرضى المناعة الذاتية، ليسوا ضعاف مناعيا، ولكن يتناولوا أدوية مثبطات مناعية، وهؤلاء ينصح بتلقيهم اللقاحات الميتة تماما، وهي اللقاحات الصينية.

ولفت إلى أن أصحاب أمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة الحمراء والصدفية والروماتيزم، يحدد لهم الطبيب نوع اللقاح المناسب طبقًا لحالة كل مريض، مؤكدا أنه لا يوجد أي مرض مناعي محظور عليه تلقي لقاح كورونا، لكن يتم تصنيفهم وفقا لحدة إصابتهم بمرض مناعي.