لما الشتاء يدق البيبان.. الشرطة توزع بطاطين على البسطاء في القرى

كتب محمود عبد الراضي

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على إبرام بروتوكول تعاون بين الوزارة، ممُثلة فى قطاع حقوق الإنسان، وأحد المؤسسات الخيرية بهدف تقديم الدعم والرعاية وتوفير حياة كريمة من خلال البرامج والأنشطة الخيرية التى يقيمها البنك وتوفير كافة الإمكانيات المادية الفنية والبشرية للوصول لخدمة أفضل لكافة فئات المجتمع، لاسيما الأكثر احتياجاً والأشد فقراً، وكذا تقديم مساعدات غذائية لتلك الفئات.

وتمت مراسم توقيع البروتوكول بمقر قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، حيث إضطلع اللواء مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان بالتوقيع ممثلاً عن الوزارة.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها الرئيسية إلى أهمية التعاون والشراكة وتضافر الجهود مع منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات المسجلة والمشهرة وفقاً للقانون من أجل نشر الوعى بقضايا المجتمع وإيجاد حلول لها وتقديم المساعدات لجميع فئات المجتمع لاسيما الأولى بالرعاية (الفئات الأكثر إحتياجاً – المرأة المعيلة – ذوى الإحتياجات الخاصة – الأيتام ) .

وفي سياق متصل، نظمت وزارة الداخلية عدة قوافل لتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين) بالمجان على المواطنين بنطاق مديريات الأمن على مستوى الجمهورية وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك فى إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق الأولى بالرعاية.