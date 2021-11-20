اليوم السابع
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قوافل طبية للكشف وتقديم العلاج مجانا لأهالى مركز نخل بوسط سيناء

السبت، 20 نوفمبر 2021 01:13 م
قوافل طبية للكشف وتقديم العلاج مجانا لأهالى مركز نخل بوسط سيناء الكشف الطبي على المواطنين
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم فى بيان، أنه نظم الهلال الأحمر المصري بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء قوافل طبية في مستشفي نخل المركزي والوحدة الصحية بقرية الكونتلا بوسط سيناء، وذلك بناء على توجهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأوضح البيان، أن القافلة ضمت أطباء في تخصصات أطفال، نساء وتوليد، جلدية، عظام، أنف وأذن وحنجرة، رمد، وأسنان، إلى جانب والإشاعات والتحاليل والدعم النفسي والتوعية الصحية، وقد استفاد من القافلة بالكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان عدد 510 مواطنين.

كما تم تقديم الدعم النفسي لعدد 37 مستفيدًا من المنطقة، والتوعية الصحية لعدد 510 مواطنين، حيث بلغ عدد الخدمات المقدمة خلال القوافل الطبية 1057 خدمة متنوعة، استفاد منها نحو 600 شخص، وأنه بروتوكول تعاون بين وزارتى الصحة والتضامن الاجتماعى ممثلة في جمعية الهلال الأحمر المصرى لإرسال القوافل الطبية لأهالى شمال سيناء، حيث تم إرسال عدة قوافل طبية لأهالى المحافظة في كافة المراكز والمدن لتقديم الدعم الطبى بالكشف والعلاج للمرضى من الأهالي، والتركيز على الدعم النفسى والتوعية الصحية من متطوعى الهلال الأحمر.


شمال سيناء

وسط سيناء

الهلال الاحمر

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