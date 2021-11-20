غرق طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في ترعة المريوطية

كتب بهجت أبو ضيف

تعرض طفل للغرق بترعة المريوطية بالهرم، وتم انتشال جثته، وأشارت تحريات رجال المباحث الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية في وفاته، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة طفل بترعة المريوطية في الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال مناظرة الجثة والتحريات أن الجثة لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا توجد إصابات ظاهرية به.

تم التوصل لأفراد أسرته، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وشهد شاطئ النخيل بالإسكندرية، في وقت سابق، غرق طفل بمياه شاطئ النخيل، عقب تسلله وتكليف قوات الإنقاذ النهري التابعة لمديرية أمن الإسكندرية، في عملية البحث عن جثمان الطفل داخل المياه، وسؤال المسؤولين عن الشاطئ.