"صحة القليوبية" ترفع حالة الطوارئ بمنافذ تقديم الخدمات الطبية لسوء الأحوال الجوية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور خالد جمال عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اليوم السبت، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنموذجية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، نظراً للطقس السيئ، وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ولحين تحسن الأحوال الجوية، مع أخذ الإحتياطات اللازمة، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وشدد وكيل الوزارة، علي مديري العموم بالمديرية "الطب الوقائي، والطب العلاجي، والصيدلة"، بالعمل على مدار الساعة، واستمرار إنعقاد لجنة الأزمات برئاسة وكيل الوزارة، وعمل الفرق الإشرافية، وجاهزية فريق الإنتشار السريع بالتنسيق مع غرفة الطوارئ بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية.

كما وجه، بتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، والكميات اللازمة من فصائل الدم ومشتقاته، وزيادة القوي البشرية بالأقسام الحرجة، كما تم التأكيد علي تأمين مصادر المياه، والكهرباء، بالمستشفيات، وتم التنسيق مع هيئة الإسعاف بالقليوبية للاستعداد في حالة الطواريء، بزيادة عدد السيارات بمداخل ومخارج المحافظة.