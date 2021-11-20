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محافظ القليوبية يصدر قرارًا بتعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

السبت، 20 نوفمبر 2021 05:12 م
محافظ القليوبية يصدر قرارًا بتعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أصدر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، قرارًا بـ تعطيل الدراسة فى مدارس المحافظة، غدا الأحد، بسبب سوء الأحوال الجوية.
 
يذكر أن محافظ القليوبية أكد على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة نظرا للظروف الجوية التي تمر بها البلاد على مدار اليومين القادمين، واحتمال سقوط أمطار غزيرة، وحالة من عدم الاستقرار في الطقس.
 
ووجه المحافظ، بعقد غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، لمتابعة ومواجهة أى حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، لافتاً إلى أنه كلف مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية وشركة المياه والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصةً على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.
 
كما وجه، بتشكيل فرق للتدخل السريع تحسباً للأمطار والسيول المحتملة حتى نهاية موجة الطقس السيئ، بالإضافة إلى مراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أى ظرف طارئ.

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