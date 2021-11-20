سقوط شخص يروج العملات الافتراضية في الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادى

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الترويج لبيع العملات الافتراضية على شبكة الإنترنت، مقابل عمولة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (صاحب شركة لتصدير المفروشات، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بمحافظة الإسكندرية)، بممارسة نشاط غير مشروع فى التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة "الإنترنت" بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بالبنك، وذلك نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول له بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وضبطه.. وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين بلغت (1,500) مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيث قررت جهات التحقيق حبسه ٤ ايام.