اليوم السابع
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تعرف على قائمة أكبر 5 دول إفريقية تستورد منها مصر.. إنفوجراف

السبت، 20 نوفمبر 2021 12:00 ص
تعرف على قائمة أكبر 5 دول إفريقية تستورد منها مصر.. إنفوجراف ميناء تجارى - أرشيفية
كتب: مدحت عادل

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ارتفعت قيمة إجمالى الواردات المصرية من دول الاتحاد الافريقي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 1455 مليون دولار في الفترة من يناير/ سبتمبر 2021، مقابل 1118 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 30.2%، بينما كانت الواردات 1430 مليون دولار عام 2020 .

ورصدت بيانات جهاز الإحصاء بالإنفوجراف أعلى قيم الواردات فى خمس دول إفريقية بنسبة 72% من إجمالى هذا التكتل، وفقا لما يلي:

الدول التي تستورد منها مصر
الدول الافريقية التي تستورد منها مصر

 

السودان: بلغت قيمة الواردات 258 مليون دولار بنسبة 17.7% من إجمالي التكتـل.

زامبيا: بلغت قيمة الواردات 251 مليون دولار بنسبة 17.3% من إجمالى التكتل.

المغرب: بلغت قيمة الواردات 191 مليون دولار بنسبة 13.1% من إجمالي التكتل.

كينيا: بلغت قيمة الواردات 173 مليون دولار بنسبة 11.9% من إجمالى التكتل.

الكونغو الديمقراطية: بلغت قيمة الواردات 171 مليون دولار بنسبة 11.8% من إجمالي التكتل.

 

وجاء ترتيب أهم السلع المستوردة كالتالى:

نحاس ومصنوعاته بقيمة واردات 489 مليون دولار بنسبة 33.6% من إجمالي السلع.

وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة واردات قيمتها 242 مليون دولار بنسبة 16.6% من إجمالي السلع.

بن وشاى وبهارات بقيمة واردات 164 مليون دولار بنسبة 11.3% من إجمالي السلع.


واردات مصر

السودان

زامبيا

واردات الشاي

جهاز الإحصاء

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