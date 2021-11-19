تعرف على ترتيب الخمس الكبار فى عدد سكان القارة الأفريقية.. إنفوجراف

كتب: مدحت عادل

بمناسبة يوم الإحصاء الإفريقي والذي أقرته اللجنة الاقتصادية الأفريقية التابعة للأمم المتحدة، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من المؤشرات للزيادة السكانية في إفريقيا، ومن أهمها ترتيب الخمس الكبار في عدد السكان على مستوى أقاليم القارة الخمس بالإنفو جراف وفقا لما يلي:



عدد سكان العالم

وفقاً لتوزيع سكان العالم عام 2050 حسب القارات فمن المتوقع أن تمثل قارة إفريقيا 26.1% من سكان العالم مقابل 17.5% عام 2021.

متوقع ارتفاع معدل النمو السكاني لقارة إفريقيا بخلاف قارات العالم الأخرى التي من المتوقع انخفاض معدل النمو السكاني لها خلال نفس الفترة.

تحتل نيجيريا المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم غرب إفريقيا عام 2021 بـ211 مليون نسمة.

يمثل عدد سكان نيجيريا 51.1% من جملة عدد سكان الإقليم و15.4% من جملة سكان القارة و2.7% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 7 عالمياً والأولى إفريقياً من حيث عدد السكان.

تحتل إثيوبيا المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم شرق إفريقيا عام 2021 بـ118 مليون نسمة.

تمثل إثيوبيا نحو 25.8% من جملة عدد سكان الإقليم و8.6% من جملة سكان القارة و1.5% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 12 عالمياً والثانية إفريقياً من حيث عدد السكان.

تحتل مصر المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم شمال إفريقيا عام 2021 بـ 102 مليون نسمة.

يمثل سكان مصر 41.1 % من جملة عدد سكان الإقليم و7.4% من جملة سكان القارة و1.3% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 14 عالمياً والثالثة إفريقياً من حيث عدد السكان.

تحتل الكونغو الديمقراطية المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم وسط إفريقيا عام 2021 بـ93 مليون نسمة.

يمثل سكان الكونغو 50.3% من جملة عدد سكان الإقليم و6.8% من جملة سكان القارة و1.2% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 16 عالمياً والرابعة إفريقياً من حيث عدد السكان.

تحتل جنوب إفريقيا المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم جنوب إفريقيا عام 2021 بـ60 مليون نسمة.

يمثل سكان جنوب إفريقيا 88.2% من جملة عدد سكان الإقليم و4.4% من جملة سكان القارة و0.8% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 25 عالمياً والسادسة إفريقياً من حيث عدد السكان.

تمثل الدول الخمس الأعلى في عدد السكان إقليمياً في إفريقيا حوالي 42.6% من جملة سكان القارة و7.5% من جملة سكان العالم.