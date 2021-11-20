تشريح جثة سيدة عثر عليها على الطريق الدائرى فى الوراق

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بتشريح جثة سيدة مجهولة الهوية، عثر عليها ملقاة على الطريق الدائري بالوراق، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها؛ للوقوف على ظروف وملابسات وفاتها.

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغاً بالعثور على جثة سيدة ملقاة على الطريق الدائري بالوراق، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة سيدة بها إصابات في أماكن متفرقة من جسدها.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، ملابسات مصرع ربة منزل سقطت من نافذة شقتها في المنيرة الغربية، حيث تبين أن الاتهامات المنسوبة لحماتها بالتسبب في مصرعها غير حقيقية، وأن حماتها غير متورطة في وفاتها، حيث أن المتوفية كانت تجمعها خلافات أسرية مع حماتها منذ وفاة زوجها، بسبب إقامتها بصحبتها في مسكنها، وساءت حالتها النفسية بسبب تلك الخلافات، مما دفعها لإلقاء نفسها من نافذة شقتها.

تلقى قسم شرطة المنيرة الغربية بلاغا يفيد مصرع ربة منزل نتيجة سقوطها من نافذة شقتها في المنيرة الغربية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، للرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، أن المتوفية تقيم بصحبة حماتها منذ وفاة زوجها، وتجمعهما خلافات أسرية منذ فترة طويلة، ونتيجة لتلك الخلافات ساءت حالتها النفسية، مما دفعها لإلقاء نفسها من نافذة شقتها.

وأكدت تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، عدم تورط حماة الضحية في مصرع المتوفية، وأن الاتهامات التي وجهتها أسرة المتوفية لحماتها بالتسبب في مصرعها غير صحيحة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.